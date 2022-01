PSG : Neymar, sa série Netflix en avant-première ce lundi sur la toile

Avec quelques heures d’avance sur la sortie officielle et en clair, le premier épisode de la série de Netflix sur Neymar.

La sortie de “Neymar: Le Chaos Parfait” est prévue le mardi 25 janvier, 9h01 sur Netflix. Cependant, l’épisode 1 de la série sur le joueur du PSG pourra être visionné, en avant-première, ce lundi dès 20h au Brésil, ce qui correspond à l’ouverture de la journée de mardi en France, sur la chaîne Twitch de Casimiro. Le Brésilien a annoncé la nouvelle, via ses réseaux sociaux, très tôt, ce lundi matin. Il a reçu un coup de pouce du numéro 10 parisien, pour pouvoir obtenir le droit de diffusion de la part de Netflix.

Avec l’aide de Neymar, l’épisode 1 en avant-première sur Twitch

Avec plus de 1,4 million d’abonnés sur Twitter, Casimiro, ou Casimito sur Twitch, est une personnalité populaire sur les réseaux sociaux. Le jeudi 20 janvier, il demande à Netflix s’il peut diffuser la série en live sur Twitch. Un jour plus tard, Neymar utilise le hashtag #NetflixLiberaOCaze dans un tweet, qui atteint presque les 200 000 “j’aime”. Assez de visibilité pour que Netflix lui accorde l’avant première du premier épisode, quelques jours plus tard.

Vocês pediram. Eu pedi. O @neymarjr pediu! E a @NetflixBrasil LIBEROU! 👀 Vamos assistir JUNTOS em live ao 1º EP de Neymar – O Caos Perfeito antes de todo mundo! Segunda, a partir de 20H você vem comigo na pré-estreia global da série!#NeymarOCaosPerfeito #NetflixLiberaOCaze pic.twitter.com/FLuYsqQ6iE — caze (@Casimiro) January 24, 2022

Un casting XXL pour la série Netflix du joueur du PSG

“Neymar: Le Chaos Parfait” est une série, composée de trois épisodes, qui retrace le parcours de la pépite brésilienne, de Santos au PSG. Le joueur, qui fêtera ses 30 ans en début de mois prochain, indique que ce documentaire est le reflet de sa vie. Il y aborde son enfance difficile, mais aussi les critiques qu’il a pu recevoir durant ses années au top. La série comporte également les témoignages d’amis et d’anciens coéquipiers de Neymar, comme Lionel Messi, David Beckham, Kylian Mbappé ou Daniel Alves.