PSG : Nkunku nouveau joueur le mieux payé du RB Leipzig

Christopher Nkunku a prolongé à la hausse, son contrat avec le RB Leipzig.

Le meilleur joueurs de la saison 2021-2022 de la Bundesliga a décidé de poursuivre l’aventure avec le RB Leipzig. Bien que convoité par de nombreuses écuries, Christopher Nkunku a paraphé, sur la fin du mois dernier, un nouveau contrat de quatre ans, jusqu’en 2026, avec son club. Depuis, l‘attaquant formé au Paris SG est devenu le joueur le mieux payé de son collectif.

Le PSG le suivait, Nkunku a prolongé et augmenté son salaire avec le RB Leipzig

C’est une information signée de Bild, qui détaille le top 10 des plus hauts revenus au club estampillé Red Bull. Christopher Nkunku domine donc son vestiaire avec un salaire annuel donné à 8 millions d’euros brut la saison, moins les primes complémentaires. Il devance dans cette hiérarchie, l’ailier suédois, Emil Forsberg, à 7 millions par an, le gardien de but, Peter Gulacsi, à 6 millions la saison et le défenseur international allemand, Lukas Klostermann, à 5,5 M€ par an.

8 M€ brut la saison pour l’attaquant, meilleur joueur du championnat allemand

Christopher Nkunku, dont on disait qu’il intéressait son club formateur du PSG, a trouvé une bonne raison de rester, dans un club qui lui a permis de se révéler l’exercice dernier, avec 20 buts et 14 passes décisives, à son actif. A noter que l’ancien latéral de l’AS Monaco, Benjamin Henrichs, ferme le top 10 avec 4 millions brut par an.