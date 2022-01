PSG : Objectifs de croissance, produits… Dans le nouveau flagship du PSG

Le PSG a inauguré ce mardi matin, son nouvel espace commercial sur les Champs Elysées.

Par mauvaise foi de notre part (totalement assumée), nous aimons à penser que ce changement d’adresse s’explique par la proximité embarrassante du magasin Adidas, anciennement situé sur le trottoir d’en face, au bas des Champs Elysées. Et par la crainte de voir Lionel Messi parader chez son équipementier officiel, au détriment de l’enseigne de son club. Comme un certain David Beckham, en son époque.

Une nouvelle adresse sur les Champs Elysées pour le PSG

Evidemment que les raisons sont ailleurs et d’abord liées aux progrès du Paris Saint-Germain, sur le domaine commercial et sa nécessité de poursuivre les efforts entrepris, pour gonfler le business. C’est donc plus haut, au 92 (contre le n°27 auparavant), de la « plus belle avenue du monde », que le PSG a pris ses nouveaux quartiers. Dans un flagship plus grand et repensé, en fonction des consommateurs.

17 000 produits disponibles dans la nouvelle enseigne

C’était ce mardi matin, l’inauguration du nouvel espace du club, pour lequel le board nourrit de hautes ambitions. Parce que d’une surface doublée, il va permettre d’offrir une meilleure visibilité et un volume supérieur des produits proposés. « Au nombre de 17 000 » , détaille Fabien Allègre, le Directeur du développement de la marque Paris Saint-Germain, présent à l’événement, « contre 6 000 à 7 000 », dans la boutique précédemment.

Un pied dans l’univers de la nutrition avec la marque Wild and The Moon

De surcroît, le club, dans sa logique de verticalité avec d’autres domaines que le sport (l’art, la musique, la mode…), s’est associé à l’entreprise française, Wild and The Moon, pour proposer aux visiteurs de son enseigne, un take away, où manger et boire des produits bio et superfoods, en phase avec l’esprit d’une marque sportive et des valeurs qu’elle défend. C’est un premier pas dans l’univers de la nutrition, que le PSG n’exclut pas d’exploiter plus largement dans le futur, selon les premiers retours d’expérience.

Une augmentation de plus de 100% du CA visée avec ce nouveau flagship

Ce nouveau flagship s’étend sur deux étages et 370 mètres carrés. A terme, il devrait accueillir 40% de fréquentation en plus, pour élever le chiffre d’affaire à plus que les 14 millions d’euros HT de la précédente adresse. « Une fois bien installé, nous espérons nous rapprocher des 25 à 30 millions d’euros de chiffre d’affaire », ambitionne Fabien Allègre.

Porté par la dynamique Messi, le PSG rêve (aussi) plus grand sur le merchandising

Il porte aussi la dynamique d’expansion nationale et internationale du club, dopée par le transfert de Lionel Messi et le bénéfice du merchandising, que cela traduit. Bientôt, dans le courant de cette année 2022, une nouvelle boutique ouvrira à New York, après celle de Los Angeles. Et des Etats-Unis, un marché clé s’il en est, le PSG visera ensuite la conquête de la Chine, pour autre territoire d’ambition. Parce que « Rêvons plus grand » est plus qu’un simple marqueur des objectifs sportifs du PSG, c’est d’abord une ligne directrice à suivre par tous, dans tous les services.