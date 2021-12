PSG, OL, ASM… Où jouera Aubameyang après ce ce mercato selon les bookmakers ?

Quel futur pour Pierre-Emerick Aubameyang qu’Arsenal a provisoirement écarté de son groupe fanion ?

D’abord déchu de son brassard de capitaine, puis mis à l’écart de l’équipe première, pour un motif « disciplinaire », dixit le club d’Arsenal, le futur de Pierre-Emerick Aubameyang chez les Gunners s’inscrit depuis en pointillé, alors que l’international gabonais intéresse du monde, par son profil de buteur. Moins qu’un retour chez les Verts de l’ASSE, qui ne sont pas même cités, les bookmakers anglais ont un marché, pour l’avenir du joueur de 32 ans.

OL, AS Monaco et PSG sont cités en outsider

Et dans la liste des prétendants donnés, trois clubs sont Français. Plus ou moins modestement placés, dans la hiérarchie du moment. « Où jouera Aubameyang après ce ce mercato selon les bookmakers », est la question posée. La tendance est à ce qu’il reste chez les Gunners pour, au moins y boucler la saison. Cela paie 1,25 fois la mise de départ. Sinon, le FC Barcelone tient la corde, plus encore depuis l’annonce de la fin prématurée de la carrière d’Agüero, au même poste.

Si Aubameyang doit partir, le Barça tient alors la corde

Aubameyang au Barça est coté à 3,5 contre. Et derrière, en position d’outsider arrive l’Olympique Lyonnais, à une cote de 10. Elle est la même que celle attribuée à West Ham. En suivant, Newcastle est à 11, la Juventus, à 12. Et l’AS Monaco, à 12 également, devant le PSG, Manchester City, ou l’Atlético Madrid, à 14 contre un.