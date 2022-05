PSG, OL : Détail des primes gagnées en Ligue des champions féminine

L’Olympique Lyonnais visera, le 21 mai, une huitième victoire en Ligue des champions face au FC Barcelone, tenant du titre.

L’Olympique Lyonnais verra, ce 21 mai à venir, la finale de la Ligue des champions féminine 2022, que le club du Rhône disputera au tenant du titre, le FC Barcelone. Les Fenottes ont composté leur billet, au détriment de l’autre club français en lice, le PSG, écarté des demi-finales au résultat des deux confrontations (3-2 et 1-2, les deux fois à l’avantage de l’OL). Cette performance est d’autant plus salutaire, pour les joueuses de Sonia Bompastor, que l’UEFA a augmenté l’enveloppe des primes, à compter de cet exercice.

L’OL domine le PSG pour une place en finale

Elle est désormais de 24 millions d’euros dont un pourcentage est versé « aux clubs non participants », pour accélérer le développement du football féminin. Pour les clubs qui disputent la C1, l’augmentation est significative, au point de promettre 1,4 millions d’euros possible, au club vainqueur s’il remplit le tournoi en gagnant toutes les rencontres. Ce nouveau format inclut pour la première fois une phase de groupes.

L’UEFA a augmenté les primes de la Ligue des champions féminine

Chaque équipe la disputant a gagné 400 000 euros. Puis 50 000 euros par victoire, et 17 000 par match nul. Les premières de chaque groupe recevait un bonus en plus et encore en quarts, puis en demi, en finale et 350 000 euros, en plus du reste, iront à la formation couronnée. Eliminé, le Paris Saint-Germain quitte le tournoi avec 930 000 euros de sa performance, tandis que l’Olympique Lyonnais, avec une défaite en poule, totalise a minima 1,08 millions d’euros, avec sa place finale. Et pourra viser jusqu’à 1,33 M€, en disposant du Barça, sur la pelouse du Juventus Stadium.