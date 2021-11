Les 10 footballeuses les mieux payées au monde en 2021-2022

Kadidiatou Diani est la joueuse la mieux payée du football féminin

Dernier tour de piste pour Carli Lloyd. L’ex joueuse la mieux payée du football mondial, avant que Chelsea ne casse sa tirelire pour recruter l’Australienne, Samantha Kerr, tirera définitivement sa révérence, à la fin de cette saison sportive. Sa dernière pour le compte de la franchise, NY/NJ Gotham. Elle vient déjà de mettre un terme à sa carrière internationale, sous le maillot des USA.

Trois de l’OL et une du PSG au sommet

Sur les dix à voir ci-dessous, quatre évoluent en France, en D1 Arkema, dont trois à l’Olympique Lyonnais, le club le plus titré du football féminin. On pourrait même dire quatre, à l’ajout de Megan Rapinoe, l’autre Ballon d’or des Gones (en plus d’Ada Hegerberg), puisque la milieu de terrain défend les couleurs d’OL Reign, la franchise américain du club lyonnais. En France, toutefois, c’est la joueuse du Paris Saint-Germain, Kadidiatou Diani, qui domine sur le salaire, depuis qu’elle a été prolongée, en 2020.

Megan Rapinoe dans la moyenne du top 10

Au total, les 10 footballeuses les mieux payées de la planète, cette saison 2021-2022 pèsent ensemble 3,875 millions d’euros, soit une moyenne proche des revenus de Megan Rapinoe. Ces salaires sont des estimations brutes annuelles de chacune, sans les primes, ou pour celles qui en ont, des revenus extra-sportifs du sponsoring.

Les 10 plus gros salaires du foot féminin en 2021-2022

1. Samantha Kerr (Chelsea) = 480 000 €

2=. Carli Lloyd (NY/NJ Gotham) = 450 000 €

2=. Kadidiatou Diani (PSG) = 450 000 €

4. Alex Morgan (Orlando Pride) = 393 000 €

5. Megan Rapinoe (OL Reign) = 390 000 €

6=. Ada Hegerberg (OL) = 360 000 €

6=. Amandine Henry (OL) = 360 000 €

8. Julie Ertz (Chicago Red Stars) = 350 000 €

9. Marta Vieira Da Silva (Orlando Pride) = 340 000 €

10. Christine Sinclair (Portland Thorns) = 300 000 €