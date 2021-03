PSG, OL : Les 10 joueuses de la D1 les plus chères sur le mercato

Dzsenifer Marozsan serait la footballeuse la plus chère du moment sur le mercato.

Le championnat de France féminin, la D1 Arkema, est l’un des plus relevés d’Europe. L’Olympique Lyonnais, sept fois vainqueur de la Ligue des Champions, domine le classement depuis plusieurs années. Mais ces derniers temps, la concurrence du Paris-Saint-Germain est de plus en plus féroce, et l’écart de niveau se réduit peu à peu. Soccer Donna, une extension du site Transfermarkt, consacré au football féminin, pour l’instant, seulement disponible en allemand, a valorisé la valeur marchande des effectifs, de tous les clubs de la compétition française.

Le PSG et l’OL dominent le classement

Sans aucune surprise, ce sont les joueuses de l’Olympique Lyonnais et du Paris-Saint-Germain qui dominent ce classement. L’élément, qui a la valeur marchande la plus élevée sur le marché des transferts en D1, est Dzsenifer Marozsan. La milieu de terrain allemande de l’OL, est estimée à 425 000 euros, et selon Socca.donna, elle est aussi la plus chère du monde. Elle est suivie, de la première Française de la liste, Marie-Antoinette Katoto, du club de la capitale. L’attaquante de 22 ans, a terminé deux fois meilleure buteuse du championnat de France, en 2019 et 2020, et compte 15 sélections avec les Bleues, de Corinne Diacre.

Un mercato différent par à rapport aux hommes

Le mercato dans le football féminin, est différent du masculin, les transferts payants sont rares. La première transaction financière est celle de Marie-Laure Delie de Montpellier qui a signé au PSG, en 2013, contre une somme de 50 000 euros. L’agent de joueuse la plus influente, Sonia Souid, s’était exprimée dans les colonnes du Monde, en 2019 : « Le mercato féminin, c’est anecdotique. Je vois surtout une évolution dans les salaires et les conditions de travail offerts aux joueuses au fil des années ». Des montants, qui restent bien inférieurs à ceux des hommes.

Les 10 joueuses de la D1 les plus chères sur le mercato