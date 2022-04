PSG – OL : Les meilleures affluences historiques du PSG chez les filles

Vers une affluence record au Parc des Princes, pour le deuxième round du match entre le PSG et l’OL ?

Paris et Lyon ne mènent pas une rivalité seulement dans le football masculin. Les équipes féminines se disputent les premières places en championnat, comme en Ligue des Champions. Cette année, l’une des demi-finales de la compétition reine affiche PSG – OL. Si le club de la capitale a perdu le match aller en terres rhodaniennes, il compte prendre sa revanche, ce samedi, au Parc des Princes. Une rencontre qui va vraisemblablement battre le record d’affluence de la formation francilienne, à domicile. Quelles sont leurs meilleures performances ?

Les meilleures affluences du PSG féminin se font en Ligue des Champions

Le club a connu de nombreux parcours en Europe, mais aucun n’a été autant suivi que celui de 2021-2022. Deux des trois affluences les plus importantes de l’histoire de l’équipe féminine parisienne ont été réalisées cette saison. D’abord face au Real Madrid (3e, avec 18 345 spectateurs), en phase de groupe, puis en quarts de finale retour, fin mars dernier, contre le Bayern Munich (1e, avec 27 262 supporters). Il est intéressant de noter que sept des neuf rencontres de ce classement étaient des matchs de la compétition organisée par l’UEFA. Toutes, à l’exception de celui contre Chelsea, ont eu lieu au Parc des Princes.

Le PSG – OL risque de détrôner le record établi contre le Bayern

Si la Ligue des Champions rafle la majorité des grosses affluences, deux matchs de D1 Arkema parviennent à se placer dans cette liste, dont un… Paris – Lyon, où plus de 8 700 personnes étaient venues au stade Jean Bouin, écrin où l’équipe parisienne joue à domicile, depuis 2018-2019. Cependant, la formation féminine semble avoir de plus en plus accès au Parc des Princes. Au total, ce sont 9 rencontres qui ont été disputées dans l’enceinte. Quatre d’entre elles ont eu lieu lors des deux dernières saisons. Une tendance qui donne raison aux joueuses, puisque les Parisiennes continuent de battre des records d’affluence. Le match de samedi face à Lyon ne devrait pas être différent. (Près de 37 000 spectateurs sont attendus en tribunes).

Les meilleures affluences historiques du PSG féminin