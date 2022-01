PSG, OL… Où va jouer Tanguy Ndombélé selon les bookmakers ?

Tanguy Ndombélé sur le départ de Tottenham ?

Son transfert de Lyon vers Tottenham, lors de l’été 2019, avait tout l’air d’une prise de pouvoir pour Tanguy Ndombélé. La réalité du moment est, malheureusement différente, pour l’international français. Ce dernier galère, au point d’être sifflé par ses propres supporters. Au vu de sa situation chez les Spurs, le joueur de 25 ans est régulièrement cité dans les rumeurs de transferts et possède de nombreux prétendants. L’OL et le PSG en seraient, selon certains médias anglais, mais chez les bookmakers du royaume-Uni, Paris n’est même pas listé.

Le PSG ou l’OL pour Tanguy Ndombélé ?

Au contraire de l’Olympique Lyonnais qui jouent ici placé. Que Tanguy Ndombélé retourne au club rhodanien paie 5 fois la mise. Les Gones se retrouvent entre l’AS Rome et l’AC Milan dans cette course ; la cote est plus sûre pour les Romains de Mourinho qui l’a déjà dirigé, à 4 contre 1, que la formation lombarde, à 6. Mais c’est un autre club d’Italie – le Napoli – qui tient à ce jour la corde, avec une cote moyenne à 3.

Tottenham, grand absent de la liste des bookmakers

Ça, c’est dans l’hypothèse ou Ndombélé s’en va. Car Tottenham a beaucoup investi sur son numéro 28 (60 M€). Il lui reste des années dans son contrat (3 ans et demi jusqu’en juin 2025). La direction londonienne et son entraîneur, Antonio Conte, ne se sont pas prononcés en faveur d’un transfert pour le moment, quand bien même semble-t-il exister un vrai climat de rupture.