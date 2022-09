PSG, OM, ASM, OL, LOSC: 5 Français au top 100 mondial des clubs de sport sur TikTok

Le PSG est le club numéro un dans le monde sur le réseau TikTok.

Le réseau social TikTok, crée en 2016, est devenu viral durant la crise sanitaire de 2020 qui a frappé la planète. L’émergence fulgurante de la plateforme chinoise et son audience majoritairement jeune, ont convaincu les équipes sportives de se lancer sur l’application. Si certaines formations de Ligue 1 résistent toujours à la tendance TikTok (Angers, Auxerre et Lorient n’ont pas de compte), les clubs de l’élite du football français ont fait leur trou sur la plateforme. Parmi les 100 clubs sportifs du monde comptant le plus de followers sur TikTok, il y a 5 formations françaises: le PSG, l’ASM, l’OM, l’OL et le LOSC.

Le PSG est le club le plus suivi au monde sur TikTok

Selon le classement publié par Horizm, 5 clubs français apparaissent dans le top 100 des équipes sportives les plus suivies sur TikTok. C’est même le PSG qui truste la première place, avec pas moins de 28,9 millions de followers sur son compte. En juillet 2021, le club parisien devenait déjà la première franchise de sport à dépasser la barre des 10 millions d’abonnés. En un peu plus d’une année, le PSG a presque triplé sa communauté TikTok et devance aujourd’hui Tottenham et le Real Madrid, respectivement 2e et 3e du classement, avec moins de 20 millions de followers.

L’ASM, l’OM et l’OL dans le top 50, le LOSC 78e

Derrière les chiffres colossaux du compte parisien, le deuxième club français de ce top 100 n’est autre que l’AS Monaco. Avec 4,5 millions d’abonnés, la page monégasque sur TikTok se classe 18ème parmi toutes les franchises sportives du monde. Une sacrée performance pour un club qui n’atteint même pas les 6 000 spectateurs de moyenne dans son stade, sur le dernier exercice de Ligue 1. Les deux Olympiques sont également présents dans le top 50: l’OM est 32ème avec 1,8 million de followers et l’OL est 47ème, avec 1,3 millions de suiveurs. Le compte TikTok du LOSC est dans le dernier quart du top 100, avec 860 000 abonnés.