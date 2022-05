PSG, OM, ASSE, OL… Affluences et classement en Ligue 1 après 36 journées

C’est au Parc des Princes qu’il y avait le plus de spectateurs en Ligue 1, à l’occasion d’une 36e journée de la Ligue 1, à laquelle il manque deux matchs à jouer.

Week-end aussi particulier qu’important en Ligue 1. En parallèle de cette 36e journée se jouait également la finale de la Coupe de France entre l’OGCN et le FCN. Deux matchs ont donc été déplacés, afin de laisser place au spectacle entre Canaris et Aiglons. En championnat, le PSG arrive en haut du classement des affluences, suivi de près par le LOSC. Au total, ce sont 172 468 spectateurs qui se sont présentés dans les stades de L1. Un chiffre faible qu’il faut nuancer, puisque deux rencontres doivent encore se dérouler mercredi.

Le PSG au top des affluences, le LOSC pas loin derrière

Pour la 13e fois de la saison, les supporters parisiens ont atteint la barre des 45 000 dans le stade. Ce n’était pas pour autant une soirée sans accroc, puisque les Troyens ont réussi à arracher un point de leur déplacement au Parc des Princes (2-2). Cela pourrait s’avérer vital pour leur maintien. Côté Dogue, soupe à la grimace. Les hommes de Jocelyn Gourvennec se sont inclinés à la maison, sur le score de 2-1, devant 39 088 spectateurs. Une contre-performance qui met fin aux espoirs de qualification en Europe. Belle performance de la part du FC Metz, aussi bien sur le terrain (3-2) que dans les gradins (20 405). En disposant de l’OL, les Grenats reviennent à 3 points de la 18e place.

Cette 36e journée de Ligue 1 prendra fin ce mercredi

S’il faut remonter à la 15e journée (165 997) pour enregistrer une affluence aussi basse sans jauge, la performance dans les stades n’est pas aussi faible que les chiffres laissent penser, puisqu’en moyenne, 21 559 supporters étaient en tribunes, ce week-end. Il s’agit d’une différence de quasiment 5 000 spectateurs. De plus, le FCN et l’OGCN accueillent respectivement 19 660 et 15 478 personnes, en moyenne, par match dans leur écrin. Il y a donc de fortes chances pour que l’affluence totale dépasse les 200 000, pour la 10e fois consécutive, après les confrontations de mercredi.

Les affluences de la 36e journée de Ligue 1

Paris – Troyes = 45 000

Lille – Monaco = 39 088

Metz – Lyon = 20 405

Reims – Lens = 16 962

Lorient – Marseille = 16 210

Brest – Strasbourg = 12 094

Clermont – Montpellier = 11 857

Angers – Bordeaux = 10 852

Nantes – Rennes = 11/05

Nice – Saint-Etienne = 11/05

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 915 479 18 50 860 Paris 745 064 18 41 392 Lille 616 452 18 34 247