OM, PSG… Les 10 recrues les plus chères de ce mercato en Ligue 1

Achraf Hakimi est le joueur le plus cher du mercato en Ligue 1.

Plusieurs écoles s’opposent, sur ce mercato 2021-22. D’un côté, il y a les clubs qui agissent sans tarder, pour ne pas perdre le bénéfice de l’intégration et de la préparation estivale. L’OM, le PSG ou l’OGC Nice comptent par mi ceux là. A l’opposé, d’autres clubs n’ont pas encore bougé, un mois demi après l’ouverture du mercato en France.

Le PSG, l’OM, l’OGCN et Rennes parmi les plus actifs

Les trois clubs cités plus haut, avec le Stade Rennais, comptent les recrues les plus chères de cet été. A ce stade du marché. Sur les dix, quatre sont des options d’achat qui ont été levées, à l’issue d’une première saison en prêt. Le podium est lui 100% nouveau, pour le latéral Hakimi, cinquième recrue la plus chère de l’histoire du Paris Saint-Germain, Gerson, la troisième pour l’OM et Loïc Badé, la quatrième au Stade Rennais.

Un top 10 entre options levées et transferts secs

Ce top 10 ci-dessous pèse un peu plus 180 millions d’euros, hors bonus possiblement ajouté, à chacune des opérations. La moyenne, à 18 millions, approche le transfert du défenseur, Loïc Badé, depuis le Racing Club de Lens, jusqu’à Rennes.

10. Ismail Jakobs, de Cologne à Monaco = 6,5 M€

9. Alban Lafont, de la Fiorentina à Nantes = 7,5 M€

8. Jean-Clair Todibo, du Barça à l’OGCN = 8,5 M€

7. Leonardo Balerdi, du Borussia Dortmund à l’OM = 11 M€

6=. Kamaldeen Sulemana, du FC Nordsjaelland à Rennes = 15 M€

6=. Calvin Stengs, d’AZ Alkmaar à l’OGCN = 15 M€

4. Danilo Pereira, de Porto au PSG = 16 M€

3. Loïc Badé, de Lens à Rennes = 17 M€

2. Gerson, de Falmengo à l’OM = 25 M€

1. Achraf Hakimi, de l’Inter Milan au PSG = 60 M€