PSG ou Barça, qui va se qualifier selon les stats prédictives ?

Le PSG et le Barça s’affrontent pour une place en quarts de la Ligue des champions.

C’est clairement l’une des plus belles affiches des huitièmes de finale de la Ligue ds champions, et l’une des oppositions les plus indécises. Qui, du PSG ou du Barça se qualifiera pour les quarts de finale de la Ligue des champions ? Logiquement, Paris est favori, parce qu’il a terminé premier de son groupe et qu’il recevra au prochain tour.

Logiquement le PSG devrait être le favori

Et un peu en raison des performances aléatoires de Messi et ses partenaires, cette saison 2020-21. Alors, le PSG confiant pour la suite ? Et bien non, à tout le moins, pas dans l’analyse prédictive de l’algorithme de la plateforme FiveThirtyEight (relevée ce jeudi, avant l’officialisation du forfait de Neymar). Tout repose sur des éléments statistiques pondérés selon les résultats et les performances des équipes, au jour le jour. A chaque formation, l’application attribue une note défensive et offensives, changeante d’un match à l’autre.

Le Barça pourrait construire sa qualif’ dès le match aller

Le Soccer Power Index (SPI) ainsi appelé, anticipe de fait le résultat des rencontres à venir, avec une précision évidemment scientifique, qui n’augure pas de la glorieuse incertitude du sport, heureusement bien présente. Mais dans le cas de l’affiche entre le PSG et le FC Barcelone, l’écart est largement à l’avantage des Catalans, au matcha aller au Camp Nou (62% de chance de victoire du Barça, 19% le nul et autant la victoire parisienne), et même le retour au Parc est supposer basculer dans la camp blaugrana (40% la victoire adverse, 38% celle du PSG et 20% le nul).

Manchester City premier favori à la victoire finale. Paris est 10e

De fait, pour FiveThirtyEight, le Paris Saint-Germain n’est pas dans les équipes favorites pour la victoire finale. C’est Manchester City qui, à ce stade domine, devant le Bayern Munich et… le Barça. Paris n’est que le dixième, entre l’Atlético et le RB Leipzig.