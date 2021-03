PSG ou Bayern : Qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Marquinhos et ses partenaires ne seront pas les favoris du quart de finale, à disputer au Bayern Munich.

Notre simulation était donc juste. Malheureusement doit-on dire pour le PSG, car il va affronter, en quart de finale de la Ligue des champions le tenant du titre, le Bayern Munich. Peut-être le tirage le plus compliqué, bien que les bookmakers préfèrent le Manchester City de Guardiola, pour la victoire finale.

Le PSG ne sera pas favori face au Bayern Munich

Les bookmakers justement, qu’imaginent-ils du choc entre Paris et le club bavarois ? Pas des bonnes choses pour les champions de France. A la question : « quelle équipe se qualifiera pour le tour suivant », la cote est plus favorables aux Allemands, à 1,52 qu’au Paris Saint-Germain, donnée à la moyenne de 2,47. Et ça pourrait mal débuter au match aller, à l’Allianz Arena. Si les opérateurs du pays voient juste, le Bayern s’imposera 2-1 à domicile. En même temps, ça ne serait pas rédhibitoire pour Paris.

Il l’était précédemment contre le Barça

Toutefois son statut change, à l’occasion de son quart de finale. Au mois de décembre dernier, après le tirage l’opposant au Barça en huitième, le PSG avait alors les faveurs des opérateurs du jeu en ligne. Cette fois, c’est lui l’outsider. Légitimement en tant que dauphin du champion. Mais c’est aussi une occasion donnée de prendre, une forme de revanche, pour croire encore à la victoire dans la compétition. Bayern – PSG pour le match aller est fixé au soir du 6 ou 7 avril.