PSG : Où jouera Icardi après ce mercato d’hiver selon bookmakers ?

Les bookmakers voient Mauro Icardi plutôt rester au PSG, cet hiver.

Le futur de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain est au moins aussi incertain que sa relation amoureuse, avec Wanda Nara. Dans les deux cas, l’Argentin montre que tout va bien et que les choses sont en place dans la durée. En ce qui concerne son avenir parisien, cela n’a rien d’évident qu’il reste, au-delà de ce mercato d’hiver.

Qu’il reste au PSG est encore la solution première

Bien que cela soit la tendance la plus communément admis des bookmakers d’Angleterre, à une cote proche de 1,5 contre un, il n’est pas à exclure un départ. Et alors ce sera, selon les opérateurs du jeu, plutôt pour revenir en Italie et découvrir Turin, et sa Juventus. Icardi qui rejoint le club de la Vieille Dame paie 6 fois la mise.

La Juve en outsider sur Icardi et les Anglais derrière

Suivent ensuite des clubs anglais, Tottenham d’abord, à la cote de 10, Newcastle ensuite, à 10 contre un. Et enfin le FC Barcelone, à 15, dans le cas où le club blaugrana perdrait définitivement Sergio Agüero, en convalescence pour un souci au coeur. Icardi a fréquenté les bancs de la Masia, mais le Barça n’a pas de liquidités à investir, pour se renforcer.