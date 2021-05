PSG ou Monaco : qui va gagner la Coupe de France selon les bookmakers

La finale de la Coupe de France 2021 oppose, ce mercredi soir, le PSG à l’AS Monaco.

Ce mercredi soir se dispute, au Stade de France, la 104e finale de la Coupe de France, entre le PSG et l’AS Monaco. Et, pour chacune des deux équipes, cela pourrait être le seul trophée à mettre dans sa vitrine à l’issue de cette saison. Les deux équipes sont en bonne forme, restant toutes deux sur un succès important à domicile, en Ligue 1. Une rencontre, donc, qui devrait être disputée selon les bookmakers, que nous avons sondés à l’occasion de cette affiche.

Le PSG remportera la Coupe de France selon les bookmakers

Même si les Parisiens semblent, comme très souvent, être favoris à plusieurs heures du coup d’envoi, la réalité peut parfois s’avérer bien différente, comme on a pu le voir cette saison, en championnat. Les bookmakers français envisagent cependant, une victoire finale francilienne et donnent la cote d’un succès parisien à 1,37. De son côté, la chance de voir l’ASM soulever la coupe ce soir est cotée à 2,68. De quoi quand même donner de l’espoir au peuple Rouge et Blanc.

Un score de parité à l’issu des 90 minutes et un duel Mbappé – Ben Yedder

Les opérateurs français ont beau imaginer une victoire finale des hommes de Mauricio Pochettino, le déroulé du match ne sera, selon eux, pas un long fleuve tranquille. Ils se rejoignent tous vers un final de parité, avec un score d’un but partout, coté à la moyenne de 6. Et se rangent derrière Kylian Mbappé pour marquer. Ça paie 2,03 fois la mise. Et pour lui répondre, Wissam Ben Yedder est coté à 3, il est l’arme la plus dangereuse contre Marquinhos et ses coéquipiers, dans les rangs du Rocher. Cette finale PSG – AS Monaco se joue à 21h15, à voir en direct sur France 2.