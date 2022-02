PSG ou Real Madrid, qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Il s’agit de l’affiche phare de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La double confrontation entre le PSG et le Real de Madrid donne envie. Les deux formations font partie des favoris pour glaner le titre cette saison. Si les Madrilènes ont déjà remporté 13 fois le trophée, dont trois fois d’affilée entre 2016 et 2018, les Parisiens restent sur leur deux meilleurs résultats dans la compétition avec une demi-finale et une finale, sans pour autant jamais avoir pu brandir la coupe aux grandes oreilles. Pour changer cela, il faudra passer l’obstacle madrilène pour se qualifier en quarts de finale.

Le PSG fait figure de favori contre le Real Madrid

Les bookmakers donnent à Paris un faible avantage dans cette double confrontation, puisque le club parisien, avec une cote à 1,75, devance légèrement le Real Madrid dans la course à la qualification (2 contre 1 pour les Madrilènes). Dans ce match aller, la victoire des hommes de Mauricio Pochettino est donnée à 2, contre 3,7 pour celle des londoniens et 3,8 pour le match nul. L’option la plus envisagée est le match nul 1-1 coté à 6,5, tandis que la courte victoire du PSG, sur le score de 1-0, s’annonce comme une réelle possibilité, avec une cote à 8,6.

Les Français à la fête dans ce huitième de finale

Les bookmakers s’attendent à ce que les filets tremblent, puisqu’un match à plus de 1,5 buts est coté à 1,18. Pas étonnant venant des deux meilleures attaques de leur championnat respectif. Côté buteurs, c’est Kylian Mbappé et Lionel Messi qui sont les plus dangereux, avec des cotes à 2,3 et 2,45. En face, l’homme providentiel, Karim Benzema, semble avoir récupéré à temps, et sera l’attaquant à suivre pour les Madrilènes (buteur à 2,47 contre 1).