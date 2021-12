PSG ou Real Madrid, qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Le PSG sera le favori des bookmakers, pour sa double opposition à livrer au Real Madrid.

Le PSG a-t-il gagné au change, en passant de Manchester United, comme premier adversaire désigné, au Real Madrid, après la parodie de tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, orchestrée par l’UEFA ? Pas vraiment, du point de vue des bookmakers. Mais il est, dans les deux cas, désigné comme le favori de son opposition.

Le PSG favori pour la qualification face au Real Madrid

A la question, quel club du Paris Saint-Germain ou du Real Madrid verra les quarts de finale au printemps ? La cote moyenne du premier est de 1,85, celle des Espagnols, de 2,6. Plus basse est la cote, plus sûre est donc la qualification. Avant cela, à la désignation première de Manchester United, les cotes étaient de 1,5 pour Paris et 2,85, pour Manchester.

Les Parisiens décisifs dès le match aller au Parc ?

Pour les hommes de Mauricio Pochettino, la différence pourrait se faire dès l’aller au Parc des Princes. Ils seront chez eux favoris et au jour du tirage, ce lundi, donnés vainqueurs chez eux, à la cote de 1,9, pour un succès du Real Madrid à 3,8 et un match nul, un peu plus loin, à 3,85. C’est pourtant vers un nul 1-1 que convergent plutôt les tendances du moment. Sinon, un succès étriqué des Parisiens, 2-1 ou 1-0. PSG – Real Madrid se jouera le 15 février pour l’aller et le 3 mars, le retour sur la pelouse de Bernabeu.