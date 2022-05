PSG ou Real, qu’annoncent les bookmakers pour Mbappé ?

L’avenir de Kylian Mbappé se joue entre Paris et Madrid. Le reste n’est qu’incertitude tant que l’intéressé ne s’est pas exprimé.

C’est la question brûlante, chez nous, de l’autre côté des Pyrénées et à une degré naturellement moindre, ailleurs en Europe. L’interminable feuilleton va bientôt connaître son dénouement, Kylian Mbappé va parler et dire s’il continue avec le Paris Saint-Germain, ou rejoindre le Real Madrid. Le suspense est entier, faut-il reconnaître au joueur et à son clan ce mérite, qui en agace toutefois certains. Et donne une quantité rarement atteinte de rumeurs, qui chaque jour évolue et font bouger les tendances des bookmakers.

Le PSG a inversé le rapport de force avec le Real Madrid

En Angleterre, c’est assez manifeste. Fin janvier, passé le mercato, le Real Madrid était donné pour favori, coté à 1,7 contre un. Et le PSG en suivant, à près de 2. Mais aujourd’hui, samedi, alors que la balance semble plutôt pencher vers une prolongation, que Kylian Mbappé reste au Paris SG paie 1,4 fois la mise. Et 2,5, son départ en Espagne. Mais une certitude, quand même, le dénouement se décidera entre l’un, ou l’autre de ces clubs. Un temps positionné en outsider crédible, à 7,5 contre un, Liverpool recule, désormais coté à plus de 40. Chelsea, Manchester United, Arsenal et le Barça suivent, à des cotes à 60, ou plus.

Quand Kylian Mbappé va-t-il s’exprimer ?

Kylian Mbappé arrive, à la fin du mois de juin, au bout de son contrat signé avec le PSG. Ce samedi, à domicile au Parc des Princes, il disputera peut-être son dernier match sous le maillot parisien. Peut-être annoncera-t-il à l’occasion, le fruit de sa longue réflexion, sinon il se murmure qu’il parlera, demain dimanche. Mais les murmures, avec Mbappé, on sait ce qu’il en est…