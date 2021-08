PSG : Où trouver les maillots 30 de Messi ?

Pièce particulièrement désirée que ce maillot n°30 de Lionel Messi au PSG.

C’est l’objet le plus convoité du jour, ce mercredi 11 août : le maillot du Paris Saint-Germain, floqué du n°30 et au nom de Messi. L’Argentin a officiellement rejoint le club de la capitale, hier mardi, pour deux ans (plus une saison en option) et a donné, ce mercredi matin, sa toute première conférence de presse.

Déjà beaucoup de demandes du maillot de Messi au PSG

Entre temps, ont été lancées les premières ventes des tuniques associant le joueur argentin. Très tôt, les espaces physiques du Paris Saint-Germain, principalement celui du Parc des Princes, où le joueur était attendu pour la conférence, ont été pris d’assaut. En ligne, la plateforme du club a elle aussi été rapidement débordée, ou plutôt vidée de toutes ses pièces siglées Messi.

L’équipementier du club propose des courtisés numéros 30

Pour s’en procurer, reste à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, le site de l’équipementier du club parisien, Nike. La tenue existe en deux versions, stadium à 89,99 euros (hors flocage), pour la moins chère et moins technique, sinon 139,99 euros un maillot identique à celui que porteront Messi et ses nouveaux coéquipiers sur les pelouses, en matches officiels. Il faut compter 15 euros en plus, pour le flocage.

Vers un record de ventes de maillots au Paris SG ?

Avec le sextuple Ballon d’or dans son effectif, en plus des stars déjà présentes, le Paris Saint-Germain peu légitimement espérer battre son record de ventes de maillots (un million environ, s’écoulent chaque année) et peut-être même se rapprocher des standards de Manchester United, qui approche les 2 millions par an.