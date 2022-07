PSG : Où va jouer Neymar selon les bookmakers ?

Si Neymar doit quitter le PSG, les bookmakers donnent Chelsea en favori pour le recruter.

Depuis un certain temps, il se murmure que Neymar pourrait quitter le PSG cet été. Par choix ? Pas forcément. “Fini les paillettes” avait annoncé Nasser al-Khelaïfi dans une interview avec Le Parisien. Si le président du club francilien n’a cité aucun nom, de nombreuses rumeurs pointent Neymar comme l’un des joueurs visés par les remarques. Alors si le Brésilien, recrue la plus chère de l’histoire du football, venait à partir, quelles seraient ses options ? Des éléments de réponse sont apportés par les bookmakers britanniques.

Un trio de tête se démarque pour accueillir l’ailier star du PSG

Neymar est lié à Paris pour au minimum 3 ans supplémentaires. D’après le Parisien, il aurait une clause lui permettant de prolonger jusqu’en juin 2027. Toujours étant que s’il accepte de partir, c’est Chelsea qui serait en pôle position. Les Blues, auteurs d’une bonne saison, mais loin derrière les deux concurrents que sont Manchester City et Liverpool, pourraient être un choix intéressant dans un championnat qu’il ne connaît pas. Derrière l’équipe de Thomas Tuchel, que le Brésilien de 30 ans retrouverait à Stamford Bridge, se place son ancienne formation, le FC Barcelone, ainsi que les Citizens de Pep Guardiola.

Plusieurs formations de Premier League pour recruter Neymar

La Juventus, Newcastle et Liverpool jouent les rôles d’outsiders dans le dossier de l’ailier du PSG. Si Newcastle manque peut être d’atouts sportifs, la Vieille Dame et les Reds pourraient être deux alternatives de choix. Le récent finaliste de la Ligue des Champions 2021-2022 a, en plus, perdu l’un de ses deux ailiers superstars, en la personne de Sadio Mané. Ce dernier est parti au Bayern Munich. Quoiqu’il en soit, s’offrir la star brésilienne consentirait un investissement conséquent, puisqu’il est l’un des joueurs les mieux payés de la planète foot.

Les cotes des clubs susceptibles d’accueillir Neymar

Chelsea = 3

Barcelone = 5

Manchester City = 5

Juventus = 14

Newcastle = 14

Liverpool = 22