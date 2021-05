PSG ouvre un corner officiel à LA. Le 1er permanent d’un club d’Europe en Amérique du nord

Le PSG étend ses activités à la « west coast » des Etats-Unis.

Fort de l’explosion grandissante de sa popularité en Amérique du Nord ces dernières années, le Paris-Saint-Germain, en collaboration avec Fanatics, dévoile un nouveau corner officiel dans le Westfield Century City Mall de Los Angeles. Ce dernier devient désormais le premier point de vente permanent d’un club européen en Amérique du Nord. Le club de la capitale et le leader du merchandising sportif sous licence, ont signés en 2020 un contrat de merchandising et de distribution sur 10 ans. Fanatics viendra également s’appuyer sur l’expertise du géant de la vente au détail Lids, dans lequel il possède des parts.

Une volonté d’expansion du rayonnement de la marque PSG en Amérique du Nord

« Nous nous réjouissons de revenir à la Cité des Anges, où nous avions fait une tournée fantastique avec l’équipe en 2016 et où nous comptons des fans inconditionnels de notre marque […] L’Amérique du Nord est désormais notre deuxième plus grand marché, avec une part de 11 % et nos dernières collections y ont rencontré un franc succès. Notre popularité progresse de façon régulière, comme le démontrent le rapide développement de notre communauté de followers sur les réseaux sociaux, les chiffres d’audience de nos matches ou encore l’ouverture de fan clubs et de sites de la PSG Academy » a déclaré Fabien Allègre, le directeur de la diversification de la marque au PSG. Le club parisien souhaite, en créant ce premier point de vente d’un club européen en Amérique du Nord, en plus de s’affirmer encore un peu plus en tant qu’avant-gardiste du développement de marque dans le monde du football, surfer sur sa vague de popularité rencontrée ces dernières années outre-Atlantique, caractérisée, notamment, par la fondation de 14 fan clubs et de 6 sites de la PSG Academy aux Etats-Unis. « Nous n’en sommes qu’au début d’une nouvelle ère de croissance et de développement », conclut Fabien Allègre.

Une gamme très large de produits issus de la marque Paris-Saint-Germain

Ce corner officiel se veut tout d’abord novateur, puisqu’au-delà de son emplacement, il a pour but de proposer une expérience immersive sans équivalent aux clients du marché nord-américain. C’est ainsi qu’un programme de personnalisation « à la demande », et des produits sous licence, exclusifs à ce même marché, y seront proposés. Avec cela, une gamme complète de vêtements et d’accessoires Nike et Jordan, d’articles issus de collaborations uniques, de créations de mode, mais aussi l’ensemble de la collection #PSGLIMITED, seront présents. Le magasin mettra également en vente des créations Paris-Saint-Germain inspirées de Los Angeles. Le maillot domicile Jordan Brand de la saison 2021-2022, qui a récemment été annoncé, figurera lui aussi, bien évidemment, parmi le panel d’éléments qui pourront y être retrouvés.