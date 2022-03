PSG: Paris ouvre officiellement son nouveau store à New York

Les Etats-Unis, un secteur stratégique pour le PSG, qui vient d’ouvrir son dernier corner officiel, à l’intérnationale.

En plus d’être l’une des équipes les plus populaires du monde, le PSG se veut également être une marque internationale. Quelques semaines après avoir changé d’adresse sur les Champs-Élysées, le club de la capitale annonce qu’il va ouvrir son tout premier store à New York. Celui-ci sera situé au 587 de la 5e Avenue. Il sera le plus grand magasin du club en dehors de France.

Le PSG continue son expansion avec un flagship à New York

Après le Japon, la Corée du Sud et le Qatar, il s’agit là d’une nouvelle étape dans le développement mondial du club. Le store proposera de multiples produits comme des maillots, des accessoires, ainsi que des produits Nike et Jordan, et des collaborations uniques qui seront exclusivement disponible aux Etats-Unis. Cela intervient dix ans après la première tournée américaine de Paris.

La popularité internationale de l’équipe parisienne grimpe rapidement

« Le développement de la marque Paris Saint-Germain au cours des 10 dernières années est vraiment unique, affirme Fabien Allègre, directeur de la marque au Paris Saint-Germain, dans un communiqué. Le club est désormais le quatrième club sportif au monde sur les médias sociaux et notre fanbase, dans le monde entier et notamment aux États-Unis, connaît une croissance exponentielle. New York est le point culminant de cette croissance.» Le Paris Saint-Germain et son partenaire Lids organiseront une grande ouverture du magasin le vendredi 18 mars pour célébrer cette annonce.