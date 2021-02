PSG : Paris recrute le « partenaire récupération » du Real Madrid

Therabody, nouveau sponsor du Paris Saint-Germain.

Deux mois après le Real Madrid, le PSG devient à son tour, un collaborateur de Therabody ; la marque devenant ce jeudi, le « partenaire récupération », du club de la capitale. Spécialiste des « solutions de bien être », Therabody fournira à l’avenir au club de la capitale des produits de sa gamme. Les détails de ce rapprochement ne sont pas connus, en terme de durée de contrat et d’investissement financier.

Deux mois après le Real le PSG signe avec Therabody

Mais Therabody est un acteur de plus en plus influent dans le sport. Outre le PSG et avant le Real, il s’est associé au basketteur Paul George, à la retraité du tennis, Maria Sharapova (elle étant même investie dans le capital du groupe), ou le latéral de Liverpool, Trent Alexander-Arnold.

« Accélérer la création d’une culture du bien-être »

« Nous nous réjouissons de ce partenariat véritablement collaboratif avec Therabody. Il marque un nouveau jalon dans la tradition de constante innovation du Paris Saint-Germain et reflète le profond attachement du club au bien-être et à la performance de ses sportifs. Cette association nous aidera à accélérer la création d’une culture du bien-être plus globale et plus intégrée au sein du Paris Saint-Germain », indique le responsable du sponsoring au PSG, Marc Armstrong, dans le communiqué d’annonce.

Un « partenaire récupération » pour le staff médical parisien

« Cette collaboration sera bénéfique pour les joueurs grâce à l’intégration des solutions et des produits phares de Therabody qui, de par leur conception scientifique, viendront optimiser et maintenir leur bien-être physique sur le terrain et dans leur quotidien », ajoute le docteur Christophe Baudot qui dirige la cellule médicale, au sein du club parisien.