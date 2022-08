PSG: Pendant ce temps, Mbappé recrute un nouveau sponsor régional…

Kylian Mbappé est devenu l’image de Panini pour la région Amérique. – @Panini

Ce lundi, Panini America, une filiale du groupe Panini, a officialisé un contrat exclusif d’autographes et de souvenirs avec l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Cet accord de parrainage porte sur plusieurs années et permettra aux fans de vignettes, de posséder des cartes à collectionner dédicacées par le natif de Bondy, ainsi que des souvenirs en tout genre. L’ancien monégasque participera également aux opérations de communication et aux initiatives marketing de l’entreprise, via les futures activations d’évènements.

Kylian Mbappé devient ambassadeur de Panini America

Partenaire exclusif des cartes à collectionner de la Coupe du Monde FIFA, le groupe Panini, via sa filiale, et Kylian Mbappé ont conclu un partenariat en prévision du plus grand évènement de football de la planète. En effet, les premières vignettes signées par le numéro 7 du PSG seront présentées par Panini America, dans son prochain produit : « National Treasures FIFA Road To The World Cup Soccer », qui sortira en septembre. Les premiers souvenirs dédicacés (ballons, maillots, photos…) par l’attaquant des Bleus seront, quant à eux, disponibles exclusivement via Panini Authentic, à partir de fin octobre. « Kylian s’est avéré être l’une des stars du football les plus excitantes au monde, nous sommes ravis d’accueillir Kylian dans la famille Panini. Nous sommes impatients de travailler avec lui et de fournir aux fans de football du monde entier ses souvenirs dédicacés et de le rapprocher du collectionneur avec ses cartes à échanger autographes dans nos produits », a déclaré Mark Warsop , le PDG de Panini America.

L’attaquant du PSG a déjà investi dans Sorare

Fin juin, Kylian Mbappé nouait un partenariat à long terme avec Sorare, une jeune société française à l’origine du jeu de fantasy football, basé sur des cartes de collection NFT. L’attaquant a rejoint dans le capital d’autres sportifs de renom comme Serena Williams, Gérard Piqué, Rio Ferdinand ainsi que le Français, Antoine Griezmann. Devenu ambassadeur de la licorne tricolore, Mbappé avait été critiqué sur les réseaux, après l’annonce de ce partenariat. Très exigent et bien conseillé en matière de sponsoring, le Bondynois n’associe pas son image avec n’importe quelle marque et avait d’ailleurs refusé de poser avec certains partenaires (des sites de paris sportifs) de l’Équipe de France. Sorare, qui repose sur un mode spéculatif, est en quelque sorte, une version moderne des albums Panini, puisque les cartes échangées sont entièrement digitales. Reste à savoir comment le nouveau contrat de Kylian Mbappé avec Panini America, sera accueilli par la jeune société française de NFT.