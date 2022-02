Pepsi réunit Messi et Ronaldinho dans sa nouvelle campagne commerciale

L’association a de quoi rendre nostalgique. Dans la dernière campagne comlmerciale de Pepsi, la marque américaine a décidé de faire appel à l’actuel attaquant du PSG Lionel Messi, ainsi qu’à un de ses anciens coéquipiers du FC Barcelone, en la personne de Ronaldinho. Ils se prêtent à un jeu populaire, remixé pour l’occasion.

Les deux stars sud-américaines se font face-à-face, au jeu du « Pepsi Pong ». L’ancien international brésilien commence et, après quelques jongles, tire son ballon dans l’un des verres. Avec un effet de perspective, le numéro 30 parisien sort la balle du verre, et tire de façon à en faire tomber trois, une pour chaque gobelet.

😍 Leo Messi x @10Ronaldinho – the reunion we’ve all been waiting for. #PepsiPong #PlayToInspire #HowWeDoIt pic.twitter.com/fPBZp6QmwX

— Pepsi (@PepsiGlobal) February 23, 2022