PSG : Plus du millard en carrière, Messi 8e athlète le mieux payé de l’histoire

Lionel Messi a dépassé le milliard de dollars de gains en carrière. Et elle n’est pas terminée.

Ils sont douze, à l’ajustement de l’inflation, les athlètes qui ont gagné l’équivalent ou plus du milliard de dollars, au cours de leur carrière, en toutes époques et disciplines confondues. Lionel Messi compte parmi eux, au palmarès donné par le média Sportico, qui classe les 25 sportifs les plus riches de l’histoire.

Plus d’un milliards de dollars gagnés par Lionel Messi en carrière

L’actuel attaquant du PSG pointe huitième, avec sa carrière estimée à 1,05 milliards de dollars (910 M€), corrigés à 1,14 milliards (990 M€), à l’inflation. Cela, à l’ajout de tous ses revenus jusqu’alors gagnés sous le même maillot du FC Barcelone, entre salaires et primes, ainsi que les recettes des sponsors, dont son équipementier Adidas, pour plus important. Plus le reste de ses activités extra-sportive.

Ex ou actuel du PSG occupent le top 25 des athlètes les mieux payés de l’histoire

Cristiano Ronaldo le devance ici, classé cinquième, avec une carrière donnée à 1,24 milliards de dollars, avec l’inflation. Neymar est aussi dans le top 25, il est 21e, à 615 millions de dollars, tandis que David Beckham, pour autre ancien du Paris Saint-Germain, est douzième (1,05 milliards). C’est Michael Jordan (2,6 Md$) qui domine le classement, mais moins pour sa carrière sportive, pourtant exceptionnelle, que sa destinée ensuite, avec son sponsor Nike, et la marque Jordan qui en est née. Il n’y a par ailleurs aucun français dans les résultats de l’enquête.