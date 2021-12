PSG plus faible affluence de la saison, RCSA au max avec la visite de l’OM

Il y avait moins de monde qu’à l’ordinaire au Parc des Princes, pour la venue de Monaco.

Pour la première fois de la saison au Parc des Princes, il y avait moins de 46 000 spectateurs pour suivre un match du PSG, en championnat de France de Ligue 1. Ils étaient 41 154 selon la Ligue du football et moins encore – 36 000 -, d’après les estimations du journal L’Equipe. C’est l’affluence la plus basse observée dans l’antre du club parisien, alors que l’adversaire, l’AS Monaco, était plutôt séduisant sur le papier. Et qu’il remplit plus souvent les stades en déplacement, que dans le sien.

A peine plus de 41 000 pour suivre PSG – Monaco au Parc

Certes, cette baisse, même légère, est assez rare pour être notée, ce PSG – ASM n’en est pas moins la rencontre la plus suivie de la 18e journée de Ligue 1. Avec le LOSC non loin, qui a fait le plein au stade Pierre-Mauroy pour la visite de l’OL. Ce n’est que la deuxième fois que Lille dépasse les 40 000 personnes à domicile, depuis le début de ce championnat, la première est encore la plus haute, avec la visite de l’Olympique de Marseille (9e journée, 44 839).

Le RC Strasbourg fait le plein pour la visite de l’OM

L’OM, puisque l’on en parle, a permis au RC Strasbourg, de réussir sa meilleure affluence de la saison, en franchissant le seuil des 26 000 spectateurs, à la Meinau. Sur une capacité commerciale de 26 109, le club alsacien n’avait plus de place à proposer. Comme à son habitude ou presque, puisqu’il affiche un taux d’occupation, supérieur à 90%. Il y avait 21 069 supporters par match de la 18e journée de Ligue 1. Non loin de l’affiche entre Nantes et Lens, en ouverture, samedi. A mi-championnat, le public cumulé dépasse les 3,7 millions.

Les affluences de la 18e journée de Ligue 1

Paris – Monaco = 41 154

Lille – Lyon = 40 248

Rennes – Nice = 27 892

Strasbourg – Marseille = 26 028

Nantes – Lens = 21 890

Metz – Lorient = 14 037

Reims – Saint-Etienne = 12 019

Brest – Montpellier = 11 332

Troyes – Bordeaux = 7 950

Angers – Clermont = 8 149

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 447 920 9 49 769 Paris 421 139 9 46 793 Lille 305 317 9 33 924