PSG : Plus forte croissance du foot européen, le PSG s’en félicite

Le PSG réagit pour se féliciter des résultats obtenus dans les études diversement publiées en cette fin d’exercice 2021-2022.

Nous les avons déjà évoqué, toutes les études dernièrement publiée qui estiment, les unes la valorisation du Paris Saint-Germain en tant qu’entreprise du monde sportif (du Football Benchmark ou de Forbes), ou de la marque PSG, telle que l’évalue Brand Finance. Ces données, le Paris SG les reprend publiquement à son compte pour s’en féliciter, ce jeudi, via un communiqué.

La valorisation du PSG dépasse les 2 milliards d’euros désormais

« Après une décennie record qui a vu le club s’installer dans le Top 10 des clubs européens, le Paris Saint-Germain poursuit son ascension, est-il notamment indiqué. Fier de plus de 160 millions de fans sur les réseaux sociaux, de ses sponsors majeurs à travers le monde, de ses boutiques à New York, Los Angeles, Séoul ou Tokyo, de la perspective d’un nouveau centre d’entrainement à l’horizon 2023, et de son ADN nouvelle génération porté sur l’innovation, le club continue de se structurer et poursuit son travail pour faire progresser la valeur du Paris Saint-Germain afin de devenir l’une des premières franchises de sport au monde. »

Valorisation des marques du football européen en 2022

#PSG, 7e = 1 027 M€#OL, 35e = 154 M€#OM, 37e = 145 M€ pic.twitter.com/oE82wndCOE — Sportune (@Sportunefrance) May 25, 2022

Une croissance dont se félicite le board du club parisien

Le Paris Saint-Germain est diversement évalué à 3,2 milliards de dollars par Forbes, en progression de 22%, en 2022. Et il est le club européen qui croit le plus, d’après Football Benchmark, la division foot du groupe KPMG, en pourcentage (+153% en 7 ans), comme en valeur absolue (+ 1,289 milliards d’euros). Quant à Brand Finance, le rapport 2022 note une progression de 16% de la marque PSG et la septième la plus valorisée du football. « De manière générale, la progression de la valeur des principaux clubs de l’élite européenne est revenue aux niveaux d’avant COVID », conclut le communiqué du PSG qui fait écho à ceux également publiés par d’autres, comme le Real Madrid, sur la base des mêmes études comparatives.