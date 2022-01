PSG: Pourquoi il va battre un record sur le merchandising la saison prochaine ?

Par le double effet Lionel Messi et de l’ouverture de nouveaux espaces commerciaux, le PSG a déjà pris date pour la saison prochaine, car elle sera record sur le merchandising.

C’est dit, comme une promesse déjà tenue, avec plus d’un an d’avance. Que le Paris Saint-Germain battra, la saison 2022-23 prochaine, un record historique sur les recettes du merchandising. Espérées supérieures à celles de l’exercice en cours, déjà remarquable tel que nous l’évoquions récemment.

Des réassorts en quantité suffisante pour répondre à la demande des fans de Messi

Au moins deux raisons le justifient. La première liée à Lionel Messi, car si l’Argentin est à l’origine « du meilleur lancement maillots de l’histoire » du club, son transfert a été trop soudain et tardif, pour anticiper et pouvoir répondre à l’énorme demande des produits dérivés qui lui sont associés. La Pulga domine les ventes des maillots à son nom, à près de 60% et plus que les autres joueurs de son équipe. Et l’engouement pour le Ballon d’or en titre ne faiblit pas.

Le PSG a son nouveau QG commercial et bientôt un store officiel de plus aux US

L’expliquent ensuite les nouveaux corners physiques qu’ouvre le Paris Saint-Germain. D’abord son QG commercial, qui passe du 27 au 92 de l’avenue des Champs-Elysées, dans un espace plus grand. Peut-être toutefois moins dès la saison prochaine, que dans le temps, il vise à doubler le chiffre d’affaire de la boutique précédente. Dans le courant de l’année 2022, une autre ouvrira à New York. Ce sera la deuxième sur le continent nord-américain, après Los Angeles, depuis le printemps dernier.

Le PSG a des enseignes officielles en plusieurs points du globe, bientôt deux aux Etats-Unis, un au Qatar, en Corée du Sud, aux Emirats arabes unis et trois au Japon.