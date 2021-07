PSG : Prédictions des notes des Parisiens sur FIFA 22

Quel niveau pour le collectif du PSG sur FIFA 22 ?

Une chose est bien certaine, sur FIFA 22 encore, le PSG alignera le collectif le plus costaud parmi ceux du football français. Ne serait-ce que par la présence de Kylian Mbappé et de Neymar, dans l’équipe ; ils seront l’un et l’autre dans le top 10 des meilleurs du titre, et peut-être même sur le podium ou non loin. Ce Paris Saint-Germain sera-t-il toutefois plus fort sur FIFA 22 que FIFA 21 ?

Des joueurs du PSG sur le podium des meilleurs de FIFA 22 ?

A voir, bien sûr, une fois le mercato achevé. Mais dans cette équipe, pas mal de joueurs devraient se bonifier, y compris des recrues annoncées que sont le gardien Gianluigi Donnarumma (de 85 à 86), et le latéral Achraf Hakimi (de 83 à 84). Par contre, le plus expérimenté ou âgé milieur néerlandais Georginio Wijnaldum, pourrait perdre un point de compétence, de 85 à 84. Quant à Sergio Ramos, il se maintiendrait, à 89.

Rendez-vous à l’automone pour la sortie du titre signé EA Sports

FIFA 22, titre produit par les studios Electronic Arts, devrait sortir dans le courant de cet automne, probablement au mois de septembre, une fois la grande braderie du football terminée, au 31 août, pour la cloture du mercato, dans la principaux championnats du foot européen.

Les prédictions des notes des joueurs du PSG sur FIFA 22

Joueur Note FIFA 21 Prédiction FIFA 22 Différence Keylor Navas 91 91 = Sergio Rico 77 76 – 1 Alphonse Areola 82 80 – 2 Ginaluigi Donnarumma 85 86 + 1 Sergio Ramos 89 89 =