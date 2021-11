PSG : Quand la star NBA Bam Adebayo pointe en jogging du PSG

Bam Adebayo assure la promotion du PSG, de l’autre côté de l’Atlantique.

C’est un cliché partagé ce mercredi, par le compte de la NBA en France. L’on y voit Bam Adebayo, le pivot du Heat de Miami marchant, vêtu d’un survêtement, qui n’est ici pas banal. C’est en effet une pièce estampillée du Paris Saint-Germain, dans le monde du football, une autre discipline que celle que pratique le joueur de 24 ans.

Bam Adebayo troque le « survet » du Heat pour celui du PSG

C’est le jogging associé au maillot domicile, produit cette saison par la division Jordan brand, pour le collectif du PSG. Bam Adebayo serait-il un supporter du club parisien ? C’est possible, mais on devine que ça n’est pas exactement la signification. Plutôt le fait que le pivot, médaillé d’or face à la France, au Jeux Olympique de Tokyo, soit sous contrat avec l’équipementier du nom de la légende du basket, Michael Jordan.

Ambassadeur de Jordan brand depuis l’hiver dernier

Bam Adebayo a rejoint la branche de la marque Nike, au début de cette année 2021. Depuis, il est est ambassadeur des produits qu’elle créée, dont ici, ce survêtement blanc, bleu et rouge, comme les couleurs du club de la capitale. Jordan brand profite de l’excellente période et de la vitrine médiatique, du Heat de Miami, vainqueur six fois cette saison NBA, contre une seule défaite, pour promouvoir ses pièces.