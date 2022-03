PSG : Que coûte la tenue « virale » portée par Lionel Messi ?

Lionel Messi a fait sensation avec son look choisi pour son retour en Argentine, avec sa sélection nationale.

Partout où Lionel Messi va, il attire l’attention. Cette fois, c’est son retour en Argentine qui a attiré les regards. L’Albiceleste va disputer les deux dernières journées des qualifications sud-américaines, pour la Coupe du Monde au Qatar. Pour l’occasion, l’attaquant du PSG s’est présenté dans une tenue, qui n’a pas manqué de faire réagir, puisque l’ensemble est estimé à plus de 1 500 euros.

La tenue “virale” de Lionel Messi coûte d’environ 1 660 euros

Il ne s’agit que de trois vêtements, et pourtant. Avec son pull et son jean, de la marque Dsquared2 (420 euros et 700 euros), et ses chaussures Dolce&Gabbana (650 euros), le numéro 30 du PSG porte un équivalent en vêtements, de 1 770 euros. Et cette somme monte beaucoup plus haut, si l’on ajoute sa valise, et son sac. Ces deux accessoires sont signés Louis Vuitton, et valent au total, 6 800 euros. L’ensemble de l’Argentin dépasse les 8 500 euros.

L’attaquant du PSG fait son retour avec l’équipe d’Argentine

Le multiple Ballon d’or revient en sélection nationale, quelques mois après avoir manqué la convocation précédente, dû à la Covid. Il est accompagné de ses coéquipiers parisiens Angel Di Maria et Leandro Paredes. L’Albiceleste fera face au Venezuela et à l’Equateur. Ces résultats importeront peu, puisque Messi et les siens ont déjà assuré leur présence à la Coupe du Monde, fin 2022, tout comme le Brésil de Neymar.