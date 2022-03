PSG : Que gagne Leonardo à la direction sportive du PSG ?

Leonardo est un directeur sportif du PSG fragilisé dans sa position.

Depuis mercredi et l’élimination du PSG, face au Real Madrid, en huitièmes de finale de la Ligue des champions, la tension monte dans l’environnement proche du club de la capitale. A bout, des supporters réclament que des têtes tombent. Il y a ceux qui veulent celle du président, Nasser al-Khelaïfi, d’autres de l’entraîneur Mauricio Pochettino, ou d’autres encore, du directeur sportif, Leonardo. Quand ce ne sont pas les trois.

Leonardo est revenu au PSG en 2019

Ce dernier vit une expérience plus mitigée, depuis son retour au club de la capitale, en 2019, après l’avoir fréquenté, de 2011 à 2013, dans un même rôle de responsable de la cellule sportive. Leonardo est lié au Paris Saint-Germain, par un contrat à durée indéterminée. Selon le journal L’Equipe, dans son édition du 14 juin 2019, le Brésilien a gardé des émoluments proches, entre ses deux expériences parisiennes, c’est-à-dire un salaire estimé entre 3 et 3,6 millions d’euros net, par an.

Un directeur sportif fragilisé par les résultats

C’est aussi l’équivalence de ce que Leonardo gagnait, au cours de son passage à l’AC Milan, dans le même rôle de directeur sportif, avant de revenir au Paris Saint-Germain, à la mi-juin 2019. Avec le club de la capitale, il est derrière certains des transferts les plus marquants, d’Ibrahimovic à Messi l’été dernier, hors Neymar ou Mbappé notamment, recrutés sous la houlette de son prédécesseur, Antero Henrique. La défaite (3-1), à Madrid, fragilise sa position. La rumeur qui grossit de jour en jour, lui prédit une fin de parcours prochaine. Et déjà, les premiers noms pour le remplacer circulent.