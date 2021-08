PSG : Que vaut le 11 type de la saison 2021-22 sur le mercato ?

Le PSG aligne l’effectif le plus cher du football français.

Ne cherchez pas plus loin, l’équipe la plus chère du plateau des vingt, de la saison 2021-22 de Ligue 1, elle est à voir ci-dessous. C’est que le PSG n’est pas qu’un peu supérieur, sur le marché des transferts, Kylian Mbappé en pointe vaut à lui seul ou presque, l’équivalent de tous les autres onze types concurrents, ailleurs dans le championnat.

Un collectif du PSG à 584 M€ sur le mercato

Formulé avec des chiffres, cette formation ci-dessous vaut 584 millions d’euros estimés, sur ce marché des transferts. C’est énorme, comme la moyenne individuelle à 86 millions d’euros ; pile l’estimation du moment, de l’attaquant brésilien, Neymar. Aux deux extrêmes de cet effectif, Kylian Mbappé est l’élément valorisé le plus cher, à 135 millions d’euros et Bernat le plus modeste, à 12 millions. C’est que l’Espagnol, convalescent, sort d’une saison presque blanche.

De Mbappé le plus cher à Bernat qui a la valorisation la plus basse

Dans les buts, il y aura match entre Navas, jusqu’à récemment numéro un incontesté, et Gianluigi Donnarumma, recruté libre, sur opportunité. Le plus jeune italien justifie de la cote la plus élevée, c’est lui que nous avons donc retenu, dans les buts de cette formation type du Paris Saint-Germain, saison 2021-22.

Le onze type, sur le mercato, du PSG saison 2021-22