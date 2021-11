PSG : Que vaut Vinicius Jr sur le mercato, sur qui lorgne le PSG ?

Le PSG suit Vinicius pour contrarier le Real, qui suit Mbappé.

Coup pour coup. C’est ce que se rendent le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Quand le second drague Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin, l’autre pense à recruter Vinicius Junior, l’ailier qui monte chez les Merengue. Hier samedi, le média espagnol ABC évoquait le contrat que le PSG serait enclin à offrir au Brésilien : un contrat de six ans payé 17 millions net la saison, contre 3,3 millions net qu’il gagne présentement.

Le PSG a des vues sur Vinicius pour remplacer Mbappé

Ce que ne nous dit pas l’auteur du sujet, c’est le coût de l’indemnité qu’il faudrait payer au Real Madrid pour embaucher Vinicius. Car contrairement à Mabppé en fin de bail, son homologue brésilien a un contrat jusqu’en 2024, que de surcroît le Real Madrid, souhaiterait prolonger. Que vaut alors Vinicius Junior sur le marché ? Le estimations à son sujet diffèrent. Les deux plus modestes sont, d’une part de la plateforme Transfermarkt, à 50 millions d’euros et d’autre part, de KPMG, qui le valorise à 53,4 millions d’euros.

Une valorisation du simple au double sur le mercato. Et une clause dingue

Mais pour l’Observatoire du football, Vinicius Jr vaut a minima le double, sinon le triple, puisque le CIES l’estime entre 120 et 150 millions d’euros. Ça ne signifie pas que c’est ce que voudra le Real pour son joueur, si seulement d’ailleurs il est disposé à le céder, alors qu’au contraire, il serait plutôt question de le prolonger. Un dernier point d’importance, Vinicius Junior a une clause libératoire dans son contrat, elle est de 750 millions d’euros.