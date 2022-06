PSG : Quel sera le prochain club de Pochettino selon les bookmakers ?

Qui sera l’entraîneur du PSG version 2022-2023 ? Telle est la question que les supporters parisiens se posent actuellement. Mauricio Pochettino est toujours celui en charge, mais il pourrait ne plus l’être dans les jours qui arrivent. Zinédine Zidane fait partie des principaux noms pour le succéder. Si l’Argentin venait à quitter Paris cet été, de nombreux clubs pourraient passer la vitesse supérieure, pour récupérer un technicien de son standing.

Mauricio Pochettino au Real Madrid, alors que Carlo Ancelotti vient de faire le doublé Ligue des Champions-Liga ? Si l’idée semble farfelue, c’est pourtant celle qui possède la cote la moins élevée (donc la plus probable), d’après les bookmakers britanniques. Dans l’émission TalkSport, le journaliste Julien Laurens indique que “la Poche” pourrait prendre une année sabbatique, avant de revenir aux commandes des Merengues. Si le Real Madrid possède la cote la plus faible, le championnat espagnol n’est pas celui dans lequel l’actuel entraîneur du PSG aimerait aller.

🇫🇷 “This is not just on Poch! Many have struggled at #PSG like Emery and Tuchel.”

👀 “I think Ancelotti will have another season at #RMA and then given to Poch.”@LaurensJulien believes Mauricio Pochettino’s next job will be #RealMadrid. pic.twitter.com/Dqg20EFL1h

