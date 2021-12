PSG : Quels sont les sponsors du PSG et que rapportent-ils ?

QSI a multiplié par près de 14, les recettes du sponsoring, depuis son arrivée au PSG, jusqu’à aujourd’hui.

Un avant et après Qatar Sports Investments (QSI), il y aura pour toujours, dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Avant, le club peinait à dominer en France, depuis, il est devenu une puissante cylindrée européenne, désireuse de s’imposer sur le toit, du Vieux Continent. Ce travail de conquête se traduit à toutes les échelles, en dix ans, les recettes ont bondi et principalement, le secteur du sponsoring.

Le sponsoring, le secteur qui progresse le plus au PSG

Nous l’évoquions dans un sujet dédié, les + 1200% gagnés des partenaires commerciaux, entre 2011 et 2020. Avec 286,6 millions d’euros du seul sponsoring en 2020, Paris n’a pas d’égal en France, sur ce domaine, et soutient désormais largement la comparaison, avec ses proches et puissants voisins étrangers. Sous QSI, la grille s’est élargie à cinq niveaux d’engagement des commanditaires.

5 niveaux de hiérarchisation des comlmanditaires

Rien que les deux principaux, que sont Nike et Accor, rapportent plus l’un ou l’autre (70 M€ environ par an, l’équipementier américain et 55 M€, le groupe hôtelier), que tout le sponsoring dix ans plus tôt, à un peu plus de 20 millions d’euros. Depuis quelques années, le PSG a des partenaires régionaux, surtout en Asie, grâce au partenariat noué en 2018, avec l’agence marketing, Desports.

Les partenaires commerciaux pèsent plus de la moitié des revenus du PSG

Les marques évoluent, certaines sont des historiques (Nike, Coca-Cola, Orange…), d’autres sont arrivés au cours de l’année 2021 écoulée (Autohero, Gorillas, Smart Good Things, Therabody…). Il y a dix ans, le sponsoring pesait moins du quart de tous les revenus de l’opérationnel (hors marché des transferts). Désormais, la part est supérieure à la moitié.

Les sponsors du Paris Saint-Germain cette saison 2021-2022

Partenaires principaux (2)

Nike, Accor

Partenaires premium (11)

Ooredoo, QNB, Office du tourisme du Qatar, Office du tourisme du Rwanda, Qatar Airways, Aspetar, Orange, Bein Sports, EA Sports, Autohero, Gorillas

Partenaire officiels (11)

Unibet, Coca-Cola, Mc Donald, socios.com, MSC Croisière, Hisense, Gaussin, Replay, Dior, Therabody, Nivea

Fournisseurs officiels (3)

Pitta Mask, Smart Good Things, American Express

Partenaires régionaux (4)

Leyu, 22Bet, Fonbet, Playbetr, Big Cola, Volt

L’évolution des recettes du sponsoring au Paris Saint-Germain