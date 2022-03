PSG : Qui succèdera à Pochettino selon les bookmakers ?

Qui pour succéder à Pochettino au PSG ? Les bookmakers anglais posent la question à leurs joueurs.

Tôt ou tard, Mauricio Pochettino rendra son tablier. C’est le lot de tous les entraîneurs de football, qui ne sont que de passage. Plus ou moins long selon chacun. L’expérience de l’Argentin avec le Paris Saint-Germain semble toucher à sa fin, depuis l’élimination précoce, en huitièmes de finale de la Ligue des champions, face au Real Madrid. Pochettino devrait terminer la saison en cours. Et après ? Nul ne le sait…

Pochettino pourrait quitter le PSG à la fin de la saison

Mais au Royaume-Uni, où tout événement est propice à engager des mises, le nom du prochain coach du PSG se discute déjà. La liste de ceux qui pourraient prendre la suite est particulièrement longue. Parmi les noms les moins probables, nous retenons d’abord les deux qui dominent le foot anglais : Pep Guardiola (Manchester City) et Jürgen Klopp (Liverpool), ils sont l’un comme l’autre crédités d’une cote lointaine, à 66 contre un.

Bielsa, Sampaoli ou Laurent Blanc, pour des pistes secondaires

Un peu plus sûrement, à 50 contre un, il y a Thierry Henry et deux Argentins proches de l’OM : Marcelo Bielsa dernièrement remercié par Leeds, et Jorge Sampaoli, présentement sur le banc du club phocéen. Ajoutons José Mourinho, régulièrement cité mais jamais embauché (à la cote de 45), ou le retour de Laurent Blanc, à la cote de 40.

Zidane en favori, Deschamps et Galtier dans la peau des outsiders

A l’opposé, le profil le plus chaud est celui d’un autre Français, l’ex du Real Madrid, Zinedine Zidane. Favori des bookmakers pour le poste, en cette mi-mars, sa cote est de 1,25. Il est suivi de Thomas Tuchel, pour un autre ancien parisien frustré par son licenciement en cours de contrat, au mois de décembre 2020. L’actuel manager des Blues de Chelsea est coté à 6,25. Derrière Zidane et Tuchel pointent Marcelo Gallardo, à 10 et Didier Deschamps et Roberto Martinez, à 14. Christophe Galtier, qui fait le bonheur des Aiglons de Nice, est placé en outsider, à 20 contre un.