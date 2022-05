PSG : Qui va signer au PSG cet été selon les bookmakers ?

L’été du PSG devrait être chaud sur le front du mercato. Les bookmakers anglais, eux, l’ont déjà débuté.

Avant même la fin de saison, il était attendu que le PSG procède à de nombreux changements, cet été, aussi bien dans son staff que dans son effectif. La grande interrogation du mercato parisien a d’ores et déjà été répondue, puisque Kylian Mbappé a prolongé son contrat jusqu’en 2025. Cependant, le club de la capitale ne va pas s’arrêter là, et compte être actif sur le marché estival. Nous avons sonder les bookmakers britanniques quant aux signatures que pourraient effectuer le champion de France 2022.

Les recrues de l'été du PSG selon les bookmakers = Bernardo Silva (Man City) = cote 14

Le PSG lorgne sur une piste made-in France pour se renforcer

Si cet exercice n’a rien de très formel, nous retrouvons bien certains des noms les plus clinquants du football. S’il n’est pas le favori sur le dossier, la piste menant vers le milieu d’Aurélien Tchouaméni reste la plus chaude pour les dirigeants parisiens, mais il est devancé du Real à 1,75. Le milieu de terrain est l’unique Français de cette liste, à l’exception d’Ousmane Dembélé, en fin de contrat avec le FC Barcelone. Lié depuis longtemps à Paris, un certain quintuple Ballon d’Or portugais est aussi une option pour le club francilien.

Plusieurs gros noms de Premier League sur cette short-list

Si le PSG se décide à passer à l’action, cela pourrait provenir du côté du championnat anglais, puisque 7 des 12 noms évoluent en outre-Manche. Certains joueurs semblent plus réalistes que d’autres. Malgré la force de frappe parisienne, il paraît difficile de déloger l’un des deux attaquants stars de Liverpool, tout comme Bernardo Silva, le maître à jouer de Manchester City. En revanche, Marcus Rashford ou Romelu Lukaku, en manque de confiance, pourraient être des signatures plus probables. Reste à voir si les dirigeants de la capitale se montrent intéressés par leur profil.

Cotes des joueurs susceptibles de signer au PSG cet été

Aurélien Tchouaméni = 2,5

Ousmane Dembélé = 2,5

Marcus Rashford = 6

Cristiano Ronaldo = 7

Darwin Nunez = 7

Mohamed Salah = 8

Romelu Lukaku = 8

Serge Gnabry = 8

Sadio Mané = 10

Robert Lewandowski = 12

Lautaro Martinez = 14

Bernardo Silva = 14