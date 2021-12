PSG : Qui vend le plus de maillots à son nom au Paris SG ?

Lionel Messi peut montrer fièrement le maillot du PSG, car grâce à lui, il est l’un des deux plus vendus du monde du football.

La douce ironie retiendra que le maillot le plus vendu de l’histoire du PSG est l’un, sinon celui, que les supporters voulaient le moins, parce que jugé pas assez représentatif du style originel, donné par le couturier Daniel Hechter. Mais ça, c’était avant que commence l’été dernier et qu’arrive Lionel Messi. Car depuis, la tunique parisienne est devenue, plus qu’un must, l’une des deux plus vendues dans le monde du football.

« Le meilleur lancement de maillot de tous les temps » au PSG

Information que nous vous donnions récemment, selon laquelle le club de la capitale est, cette saison 2021-2022, « dans le top 2 des clubs de foot (au moins) des meilleurs vendeurs de maillot dans le monde ». « Le maillot floqué de Messi représente notre meilleur lancement de maillots de tous les temps », précise à Sportune, le club de la capitale. Une performance qui efface les chiffres pourtant déjà records, du transfert de Neymar, en 2017.

Lionel Messi devant Kylian Mbappé et Neymar

Lionel Messi est en tête sur les maillots vendus à son nom. Sans grande surprise, ici au Paris Saint-Germain, il devance dans cet exercice, ses compères offensifs, Kylian Mbappé, deuxième, devant Neymar, troisième. Dans la cours des plus grands du football mondial, le PSG dépasse désormais le million de pièces vendues par saison. Ils en sont qu’une petite poignées à y parvenir, comme Manchester United, le Real Madrid, le Bayern Munich, ou le Barça dans ses années les plus fastes, quand il avait… Lionel Messi !

