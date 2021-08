PSG : Qui veut devenir cameraman pour le PSG (et suivre Messi) ?

Le PSG propose un job de cameraman.

Voilà un job sur le papier plutôt sympa, pour qui bien sûr, apprécie le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale cherche en effet le renfort d’un ou d’une « cameraman », tel que nous l’avons repéré pour vous. C’est un poste en CDI, qui recommande de suivre le quotidien des effectifs professionnels masculins et féminins du club de la capitale, de la fondation, du sponsoring…

Un job en CDI au quotidien du PSG

Imaginez le job, avec Lionel Messi, en plus de Neymar, Mbappé, Sergio Ramos ou l’homme de l’Euro, Donnarumma ? L’annonce prévoit les missions suivantes :

– Travailler avec l’équipe de contenu vidéo

– Préparer les tournages et interviews. (Installation en son et lumières)

– Couverture quotidienne du contenu vidéo pour le Club

– Travailler pendant l’événement en direct à Ooredoo

– Être capable de réaliser des montages vidéo

– Maintenir d’excellentes normes vidéo

– Avoir une approche artistique et être créatif

Evidemment, la fonction nécessite des compétences particulières, « relationnelles, pédagogiques et de communication », également de la « discrétion », en plus d’un diplôme « bachelor ou master en cinéma/journalisme/audiovisuel » et « trois ans d’expérience, dans « le secteur de l’audiovisuel ou dans le monde du sport ».