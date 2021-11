PSG : Ramos avec Henry à l’affiche du nouveau clip Amazon pour la L1

Thierry Henry est, avec Sergio Ramos, au coeur de la nouvelle campagne commerciale d’Amazon.

Les mauvaises langues diront qu’il a du temps à donner, et que c’est probablement pour cela qu’il a été recruté. Plus sérieusement, Sergio Ramos est une icône du football, qui peine certes à revenir, depuis qu’il est au PSG. Le défenseur espagnol n’en est pas moins un ambassadeur de poids pour son sport et désormais pour la Ligue 1 française.

La nouvelle campagne promotionnelle d’Amazon pour la #Ligue1 met en scène #SergioRamos aux côtés de #ThierryHenry Réalisée par Fred & Farid pic.twitter.com/fiqV8Xmpqi — Sportune (@Sportunefrance) November 27, 2021

Thierry Henry et Sergio Ramos en vedette pour la Ligue 1

Il est au casting de la dernière campagne promotionnelle pour Amazon, le diffuseur principal du championnat. Sergio Ramos partage l’affiche avec Thierry Henry, le consultant vedette du groupe, qui gagne en notoriété et en sympathie, journée après journée. L’axe de la communication vise à promouvoir le Pass Ligue 1, c’est l’agence Fred & Farid qui a imaginé ce spot de trente secondes, intitulé « La Ligue 1 Ne Vous Quitte Plus ».

La réalisation est signée de Jérôme Langlade, la campagne est visible depuis ce mois de novembre.