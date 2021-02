PSG, Real, Barça… Les maillots les plus valorisés (équipementiers + sponsors) en 2020-21

La Juventus est la dernière à bouger dans le top 10. Pas de grand-chose à l’échelle des sommes avancées ci-dessous, mais trois millions de plus par an qu’offre le sponsor Jeep au club de la Vieille Dame, pour les trois prochaines saisons. Soit 45 millions qui s’ajoutent aux 55 millions d’adidas et valorisent le maillot des Bianconeri à 100 millions d’euros. Et plus à l’ajout de Cygames dans le dos.

Des contrat conditionnées par des variables et royalties

Les données compilées par nos soins sont, pour chaque club, des estimations de la part fixe que versent les marques associées. Il en coûte ainsi à Nike 35 millions d’euros par an, pour habiller les joueurs de Liverpool. Mais en réalité beaucoup plus, jusqu’à 80 millions d’euros possibles, avec des succès probants, en Premier League ou en Ligue des champions. Ou des royalties sur les ventes. Tous les contrats ont des variables, plus ou moins importantes en fonction aussi de la notoriété.

Le PSG quatrième avec une valorisation à 135 M€

Le PSG est dans le top 10 des maillots les plus chers de la saison 2020-21, à l’ajout de l’équipementier et du sponsor majeur. Depuis qu’a été noué le partenariat avec le groupe Accor pour le programme ALL, puis prolongé le partenariat avec Nike, la tunique des Parisiens est valorisées à au moins 135 millions d’euros et elle est à cet effet, la quatrième dans l’ordre hiérarchique.

Les 10 maillots les plus chers du foot en 2020-21