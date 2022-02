PSG – Real : Comparatif des primes gagnées dans cette Ligue des champions

Sur le domaine des primes gagnées jusqu’ici, le Real Madrid domine le PSG, en Ligue des champions.

Le PSG et le Real Madrid se rencontrent lors de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les deux clubs se sont confortablement qualifiés, pour les phases à élimination directe. Ils ont glané 11 et 15 points lors de leurs six matchs de poule, leur permettant de finir respectivement 2es et 1ers, de leur groupe. Voici le comparatif des primes gagnées, par ces formations, dans cette édition de Ligue des Champions 2021-2022.

Le PSG a été moins efficace en Ligue des Champions

L’UEFA récompense les équipes participantes grâce à quatre critères. Le premier est la prime commune à toute équipe, ayant réussi à se qualifier dans la compétition. Ce montant est de 15,6 M€ par club. Le deuxième est la prime à la performance. Une victoire est récompensée de 2,8 M€, tandis qu’un nul permet d’obtenir, 930 000 euros. Les Madrilènes se sont imposés à cinq reprises et engrangent 14 M€. Les Parisiens, un peu plus discrets, obtiennent une prime de 10,3 M€, pour leurs résultats sportifs. La qualification aux huitièmes de finale rapporte 9,6 millions d’euros.

Real Madrid au top du classement des coefficients UEFA

Le troisième critère de primes est lié au coefficient UEFA de l’équipe en question. Celui-ci se base sur les résultats obtenus par le club, durant ces dix dernières années. A ce jeu, le Real Madrid se place en première position, devant le Bayern Munich et le FC Barcelone. Le PSG est en 7e position. Alors que le Real doit empoché 36,4 M€, Paris n’en recevra « que » 29,6 M€. Les droits télé sont la dernière partie de l’équation des récompenses de l’UEFA. Ils ne sont pas pris en compte pour le moment.

Le Real a gagné 10 Millions d’euros de plus que le PSG

Finalement, depuis le début de l’édition 2021-2022, l’équipe madrilène a touché plus d’argent que son adversaire parisien, à l’addition de tous les critères (hors droits de l’audiovisuel). Les primes de la formation espagnole s’élèvent à 75,6 M€. C’est une dizaine de millions d’euros de plus que le PSG, qui a gagné un total de 65,1 M€. Le club parisien pourrait dépasser son adversaire en cas de qualification pour les quarts de finale, puisqu’une prime de 10,6 M€ sera offerte aux huit dernières équipes