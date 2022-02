PSG – Real : L’affiche officielle est signée de l’artiste Filip Pagowski

Le PSG a confié à l’artiste polonais, Filip Pagowski, le design de l’affiche de son huitième de finale de C1, face au Real Madrid.

A quelques heures du coup d’envoi de ce huitième de finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid, le club parisien a dévoilé l’affiche officielle de la double confrontation. Cette année, le match aller de ce 15 février, et celui retour du 9 mars, seront représentés par l’œuvre signée Filip Pagowski, peintre, designer et illustrateur polonais.

L’affiche officielle de PSG – Real, réalisée par Filip Pagowski

L’artiste est reconnu dans son milieu. Cette fois-ci, son travail le mène à la rencontre entre les deux mastodontes du football européen. Il est possible de voir, au premier plan, deux joueurs se disputant le contrôle d’un ballon. Derrière, s’inscrit le nom des clubs en lettres capitales, dans un design très propre à chacun. Les couleurs parisiennes (bleu, blanc et rouge) ressortent aisément, tandis que le Real Madrid possède des dominantes de rouge et jaune.

La 42e depuis le lancement de l’initiative en 2015

C’est un rendez-vous traditionnel pour tous les fans parisiens. Réalisées avant chaque grand match, de coupe ou de championnat, les affiches officielles sont devenues incontournables. Le design de Filip Pagowski est le 42e réalisé par le Paris Saint-Germain, depuis l’instauration des affiches en 2015. Le club a déjà collaboré avec de nombreux artistes, tels que Parede, Kongo, Tyrsa, ou encore Thomas Jumin, qui s’était occupé de l’affiche des huitièmes de finale de l’édition 2017-2018 entre le PSG et…le Real Madrid.

L’affiche officielle de PSG – Real Madrid