PSG – Real Madrid : Combien coûtent les dernière places au Parc des Princes ?

Le Parc des Princes sera plein comme un oeuf pour la visite du Real Madrid, ce mardi.

Huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG et le Real Madrid se disputent une place au tour suivant, en commençant ce mardi soir, par un premier affrontement sur la pelouse du Parc des Princes. A l’instant pour nous d’écrire ces lignes, toutes les places ont déjà été vendues, mais il est possible d’en trouver, sur la plateforme Ticketplace, de revente des billets.

Un peu plus de 2 000 billets pour PSG – Real Madrid à la revente

Un peu plus de 2 000 sont proposés, de toutes les catégories. Mais pas à n’importe quel prix, puisqu’il faut compter un minimum de 240 euros, pour un siège en catégorie 15, c’est-à-dire en quart de virage bas. Après quoi, les tarifs augmentent progressivement : jusqu’à plus de 260 euros en virage, 300 euros sur un côté haut, 339 euros en catégorie 7, où l’offre est plus large…

Un huitième de finale aller de Ligue des champions à guichets fermés

Et cela grimpe jusqu’à 1 250 euros, idéalement placé proche du centre du terrain, sur le bas des tribunes, côté entré des joueurs. PSG – Real Madrid est programmé ce 15 février, à partir de 21 heures. Il se jouera à guichets fermés.