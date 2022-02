PSG – Real Madrid : Gros carton d’audience pour Canal +

Canal + a réussi sa soirée avec la diffusion du match PSG – Real Madrid.

C’était une soirée de gala, conclue au bout du bout en festival, par le rush solitaire et victorieux, de Kylian Mbappé. Sur le terrain du Parc des Princes, le PSG a dominé sur le fil, le Real Madrid (1-0). En coulisses, Canal + co-diffuseur du match avec RMC Sport a largement profité de cette affiche pour réunir ses abonnés derrière leur écran.

Jusqu’à près de 3 M de téléspectateurs devant PSG – Real Madrid

Quelques 2,51 millions de téléspectateurs ont suivi les débats sur la quatre, c’est la troisième meilleure audience de la soirée, à la télévision en France. Cela représente 11,8 % des parts d’audiences, des 4 ans et plus, sur la case horaire. Et 9,4% sur les 50 ans et plus. Cela, avec un pic d’affluence relevé à près de 3 millions de téléspectateurs (2,94 M) et à ce moment là, plus d’un abonné sur deux aux groupe Canal branché devant ce premier choc des huitièmes de finale, de la Ligue des champions.

⚽️ 🇫🇷Le match #PSGRMA de la #ChampionsLeague a été suivi hier sur @canalplus par : 📺 2,51 millions de téléspectateurs

🏃 11,8% PdA 4+

👩 9,4% PdA FRDA<50 ans 🏆 Pic à 54,4% PdA 4+ abonnés

🏆 Pic à 2,94 millions

🏆 Pic à 17,6% PdA 4+#AudiencesTV #TVratings #PSG #RealMadrid pic.twitter.com/9MGcM3A9uX — Les AudiencesTV (@benjamin_lopes) February 16, 2022

Match retour le 9 mars et toujours sur Canal + ou RMC Sport en co-diffusion

Paris en est sorti vainqueur, grâce à son stratège, Kylian Mbappé. Le match retour est programmé le 9 mars, au stade Santiago-Bernabeu de Madrid. Ce sera encore à suivre sur les antennes de Canal + et/ou de RMC Sport.