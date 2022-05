PSG, Real… Quel sera le prochain club de Zidane selon les bookmakers ?

Zinedine Zidane va-t-il reprendre du service la saison prochaine ?

Un grand joueur peut ne pas avoir de succès en tant qu’entraineur, au même titre qu’un excellent coach n’a pas forcément été un bon joueur. Il existe une caste très limitée de personnes qui sont parvenus à se hisser au top, de ces deux professions. Zinedine Zidane en fait partie. Le Français, sans équipe en 2021-2022, pourrait reprendre du service à l’issue de la saison, et naturellement, beaucoup de grands clubs, comme le PSG ou le Real, suivent le dossier.

Le PSG devance le Real Madrid pour accueillir Zidane

D’après les bookmakers britanniques, les Parisiens possèdent une cote trois fois plus faible que celle de son premier poursuivant, le Real Madrid. Il faut dire que la situation s’y prête. De grands changements sont annoncés dans la capitale française, cet été. Mauricio Pochettino semble être sur la sellette, et Zizou est une cible de longue date du côté de Paris. Tout comme sur le terrain, il ne faut pas mettre les Madrilènes hors de l’équation. C’est avec la Casa Blanca que le Français est monté, à de multiples reprises, sur le toit du monde. Cependant, la saison plus que réussie de Karim Benzema et les siens sous les ordres de Carlo Ancelotti pourrait venir mettre un frein à l’opération.

Zinedine Zidane vers un club de Premier League ?

Derrière ces deux équipes, c’est Liverpool qui possède la troisième cote la plus faible, d’après les bookmakers. Cela paraît improbable, puisque les Reds font parties des toutes meilleures formations de ces dernières années. De plus, Jürgen Klopp a récemment signé un nouveau bail avec le club, le menant jusqu’en 2026. Cependant, une arrivée en Angleterre pourrait être un challenge que souhaite relever le champion du monde 1998. Si ce dernier est amené à revenir à la tête d’un effectif, il est possible que cela se fasse avant l’ouverture du marché des transferts.

Cotes des clubs/championnats susceptibles de recruter Zidane

PSG = 3,5

Real = 12

Liverpool = 25

Un club de Premier League = 40