PSG : Royalties, droits d’image, ce que Mbappé négocierait avec le Real Madrid

Le business extra-sportif de Kylian Mbappé rentre aussi en ligne de compte, dans les négociations de son futur contrat. Avec le PSG, le Real Madrid ou un autre club…

A chaque jour sa nouvelle révélation, sans même que l’on ne sache encore, où évoluera Kylian Mbappé, la saison prochaine. De l’autre côté des Pyrénées, il fait de moins en moins doutes, que l’attaquant du PSG rejoindra le Real Madrid. Alors que tout est dit, sur sa rémunération prochaine (on parle de près de 50 M€ net par an), et la prime à la signature proposée (à 100 M€), il est désormais question des droits à l’image du joueur, et de ce qu’il pourrait possiblement revendiquer, sur les maillots vendus à son nom.

Du PSG au Real Madrid, se pose la question des droits d’image

Pour les droits à l’image, la populaire émission, El Chiringuito de Jugones, assure que le clan du joueur champion du monde, les voudrait pour lui, à part intégrale. L’on sait depuis le dernier rassemblement de l’équipe de France, combien Kylian Mbappé est précautionneux et attentif avec les marques pour lesquelles il communique. Finalement, selon le média DefensaCentral, « le Français obtiendra au moins 70% de ses droits à l’image », écrit le pure player espagnol.

Mbappé ne devrait rien toucher sur les maillots vendus à son nom

Quant au merchandising autour de sa personne, principalement axé sur les ventes de tuniques floquées à son nom, DefensaCentral écrit que Mbappé ne devrait rien toucher dessus, car les recettes sont à l’intérêt exclusif d’Adidas, l’équipementier officiel du Real Madrid.